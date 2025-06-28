Тюменцы получат финансовую поддержку на творческие проекты

23 июня объявили победителей ежегодного конкурса на реализацию творческих проектов "ЦЕХ". Комиссия по оценке определила 5 инициатив, которые получат финансовую поддержку Молодежного театрального центра "Космос".

Победителями в номинации "Постановочные проекты" стали:

— Яна Быкова с пластическо-хореографическим спектаклем "Тело" — 300 000 рублей. Работа исследует важность принятия своего тела через призму пластики и хореографии.

— Яна Валиева с перфо-действием "Личная память города в дневниках" — 500 000 рублей. Мультиформатная постановка о связи личной и городской памяти через дневники.

— Линара Исангулова со спектаклем по мотивам пьесы "АРТ" — 200 000 рублей.

В номинации "Околотеатральный проект" победу одержал Вячеслав Пак с проектом "Пакет с творчеством", сумма поддержки составила 250 000 рублей. Это онлайн-платформа для творческих людей, которая помогает с поиском команды и проектов.

А также призовое место в номинации "Лаборатория" заняла лаборатория пластического театра "Э.Х.О." под руководством Натальи Васильевой, и получила 250 000 рублей на реализацию. Проект, где люди старше 35 лет под руководством экспертов создадут пластическую постановку о самовыражении.

— Мы стремимся создать условия, где молодые таланты могут работать на равных с профессионалами и быть услышанными. Предоставляем не только финансовую поддержку, но и необходимую инфраструктуру, пространство для роста и общения. Даем возможность довести проект до премьеры, показать его аудитории и получить шанс остаться в репертуаре "Космоса", — поделилась Ирина Вадачкория, руководитель Молодежного театрального центра "Космос".

Эксперты два дня оценивали проекты участников. Среди них: Татьяна Павлова, педагог высшей квалификационной категории, руководитель и режиссер Молодежного театра "Игра" из Екатеринбурга; Ирина Вадачкория, куратор и менеджер креативных проектов, режиссер; Анна Щербакова, руководитель отдела стратегов в музыкальном маркетинговом агентстве Upsound, член Общественной молодежной палаты при Тюменской областной Думе и менеджер проектов в мультицентре "Контора пароходства"; Лидия Фрицлер, театровед, заместитель руководителя МТЦ "Космос", театральный критик, выпускница РГИСИ; Денис Чернышов, танцовщик, хореограф, педагог Челябинского театра современного танца, лауреат международного конкурса современной хореографии IFMC'2012 в Витебске и Ольга Городиская, продюсер, режиссер, театральный педагог из Москвы, - сообщает КП-Тюмень.