Новый проект поможет особенным тюменским детям раскрыть свой потенциал

В Ялуторовске стартует инновационный проект "Движение в радость", направленный на поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей. Программа стала победителем конкурса грантов губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества в 2025 году.

"Мы долго шли к созданию этого проекта, проводили опросы, общались с семьями. И теперь у нас есть возможность реально помочь детям развиваться и радоваться жизни", — рассказала директор АНО "Пристань добрых дел" Галина Осколкова.

В основе проекта лежит комплексный подход к развитию детей с особенностями здоровья в

возрасте от 5 до 18 лет. Особое внимание уделяется детям с ментальными нарушениями, которые составляют большинство целевой аудитории. Для них в центре дневного пребывания детей-инвалидов "Варежка" будет создано все необходимое.

Сердце проекта — современный сенсорно-динамический комплекс "Дом совы", который

поможет детям улучшить баланс и координацию движений, развить контроль над телом и

стимулировать когнитивные процессы. В сочетании с базовым спортивным оборудованием – шведской стенкой, тоннелем, баскетбольными корзинами и другими тренажёрами – комплекс создаст идеальные условия для занятий адаптивной физкультурой.

Важной частью проекта станет посещение природного минерального источника "Сосновый Бор". Для семей с детьми с ОВЗ будут организованы в специально выделенное именно для них время сеансы в бассейне, где они смогут насладиться целебными водами в приятной и спокойной атмосфере.

"Наша главная цель — создать условия, в которых каждый ребенок сможет развиваться в

комфорте и безопасности. Мы уверены, что сочетание современных методик и природной

терапии даст отличные результаты", — подчеркнула Галина Осколкова.

Инновационность проекта заключается в том, что он охватит сразу три муниципалитета:

Ялуторовск, Заводоуковский и Ялуторовский районы, сделав качественные услуги по адаптивной физкультуре доступными для большего числа семей, - сообщает Тюменская линия.

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