Призерами и победителями финала Всероссийской олимпиады школьников стали 12 тюменцев

Двенадцать подростков из Тюменской области, причем десять из них учатся в физико-математической школе, стали призерами и победителями финала Всероссийской олимпиады школьников, отличные знания они продемонстрировали в таких направлениях, как билогия, экономика и иностранный язык.

Более всего наград у тюменских ребят по экономике. Абсолютными победителями олимпиады в этом направлении стали ученики из областной физматшколы - девятиклассница Александра Ушивцева и одиннадцатиклассник Даниил Литвинов, звание победителя - у десятиклассника из ФМШ Георгия Кожина. Призовые места заняли также учащиеся в ФМШ Артемий Бощенко (9 кл.), Арслан Абдразаков, Иван Жуков, Илья Русанов (все 10 кл.), Александр Шляпин (11 кл.), а также ученик 11 класса лицея ТИУ Даниил Фламинг.

В биологии призовые места заняли девятиклассница Мария Зорина и одиннадцатиклассник Егор Мамонтов из физико-математической школы.

Екатерина Анкина, учащаяся в 11 классе гимназии с углубленным изучением иностранных языков №21 города Тюмени, победила по в олимпиаде английскому языку.