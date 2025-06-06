В Югре уже 40 стобалльников

40 выпускников югорских школ сдали экзамены на высший балл: 28 из них получили 100 баллов по химии, 11 – по литературе и один – по истории.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Руслан Кухарук поздравил их в своем телеграм-канале и отметил, что по сравнению с прошлым годом удвоилось число школьников, достигших максимального результата по химии, а также увеличилась доля выпускников, получивших высокобалльные результаты по химии и истории.

"Каждый стобалльник получит вознаграждение в размере 100 000 рублей за свою усердную подготовку и старания – такая мера поддержки от правительства Югры установлена для всех наших отличников", - сказал глава региона..