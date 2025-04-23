Девочка из Тобольска борется за приз в интеллектуальном шоу "Умнее всех"

Школьница из Тюменской области приняла участие в интеллектуальном шоу "Умнее всех" на "Пятнице!", а вот удалось ли ей выиграть денежнвй приз - станет известно 24 апреля.

На телеканале "Пятница!" продолжается четвертый сезон интеллектуального шоу "Умнее всех", в котором дети зарабатывают реальные деньги своим умом. Участницей восьмого выпуска стала 12-летняя Екатерина Логинова из города Тобольска Тюменской области. Она обладательница звания "Эрудит" с 2020 по 2022 год, увлекается литературой, играет на музыкальных инструментах.

В интеллектуальной телевикторине дети благодаря своим умственным суперспособностям проходят полосу интеллектуальных препятствий, состоящую из четырех раундов, и зарабатывают баллы. В конце игры баллы конвертируются в реальные деньги, победитель получает денежный приз и проходит в суперфинал.

Удастся ли нашей Кате выиграть денежный приз, можно увидеть уже завтра, 24 апреля, в 21:30 на телеканале "Пятница!".

В "Умнее всех" играют дети от 10 до 15 лет. Среди них знатоки программирования, геополитики, шахмат, вексиллологии, ментальной арифметики, серпентологии и других областей знаний. Ведущая проекта — Тина Канделаки.

Шоу "Умнее всех" продолжает линейку проектов "Пятницы!" про детские таланты, таких как "Вундеркинды", "Кондитер.Дети" и "Молодые ножи.Дети". Четвертый сезон состоит из 12 игр и суперфинала.