Двое тюменских школьников стали победителями Национальной техолимпиады

На фото Екатерина Павленко на пресс-конференции в ТЛ

Двое школьников из Тюменской области показали лучший результат на Национальной технологической олимпиаде (НТО), которая проводится при координации Министерства науки и высшего образования РФ совместно с президентской платформой"Россия — страна возможностей" в рамках федерального проекта "Молодежь и дети".

Соревновательный трек НТО для учащихся 8-11 классов проходил в течение двух месяцев в 11 регионах России. За это время юные инженеры смогли проявить себя в самых разных направлениях: от VR до урбанистики. Школьники из Тюменской области Владислав Штефан из лицея Тюменского индустриального университета и Елизавета Павленко из школы поселка Боровский стали призерами в финале профиля "Интеллектуальные энергетические системы".

Во время заключительных этапов НТО школьники работали в командах и решали реальные инженерные задачи. Всего в финалах олимпиады в этом сезоне приняли участие порядка двух тысяч учащихся 8-11 классов из 72 регионов России и еще трех стран: Беларуси, Казахстана и Туркменистана. Это в полтора раза больше, чем в 2024-м.

Гендиректор президентской платформы "Россия – страна возможностей" Андрей Бетин подчеркнул, что у молодежи в стране есть все возможности, чтобы реализовать свой потенциал - в науке, предпринимательстве, творчестве, спорте и многих других направлениях. Этому посвящен целый национальный проект "Молодежь и дети".

"НТО президентской платформы — это яркий пример того, как уже в школьные и студенческие годы молодые люди могут пробовать себя в решении сложнейших задач, работать в командах, находить единомышленников и проектировать свое будущее и будущее своей страны. По результатам марафона финалов победителями и призерами стали свыше 450 финалистов. У ребят теперь есть возможность получить дополнительные баллы ЕГЭ по профильному предмету, а студенты смогут воспользоваться преимуществами при поступлении в магистратуру или пройти стажировку в ведущих компаниях страны. Убежден, что технологическое сообщество, которое создает олимпиада, только набирает обороты, и в самое ближайшее время мы будем узнавать все больше и больше имен выпускников НТО, и их открытия изменят не только Россию, но и весь мир", — отметил Бетин.

НТО проводится при координации Министерства науки и высшего образования совместно с президентской платформой "Россия – страна возможностей" в рамках национального проекта "Молодежь и дети" при поддержке Движения Первых, Агентства стратегических инициатив и АНО "Платформа НТИ". Проектный офис НТО развернут на базе НИУ ВШЭ при методическом сопровождении Ассоциации участников технологических кружков (Кружковое движение НТИ). Организационный комитет олимпиады возглавляют Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.