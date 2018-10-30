В Тюмени введут дополнительные требования к оформлению фасадов и вывесок

Речь о содержании в надлежащем виде фасадов зданий зашла на первом заседании комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Тюменской городской думы VII созыва.

Паспорта фасадов зданий организации согласовывают в профильном департаменте. По сведениям замглавы города Максима Афанасьева, в 2017 году в уполномоченный орган поступило 116 таких обращений, из них согласовали лишь половину, остальные были возвращены на доработку. В нынешнем году за согласованием паспортов фасадов обращались 144 раза. С начала 2018 года в областном центре было составлено 17 административных протоколов в отношении лиц, самовольно изменивших фасады и нарушивших правила благоустройства.

Депутат городской думы Мурат Тулебаев поинтересовался: "Есть ли какие-то требования по единому архитектурному облику, чтобы город у нас был не разноцветный, а центральная часть – определенного цвета, восточная – другого?"

Директор департамента земельных отношений и градостроительства Дмитрий Иванов напомнил, что при согласовании паспорта фасада устанавливаются правила к его цветовому и стилистическому решению. Он отметил, что принять правило, которое бы диктовало единое цветовое решение для всего города, нельзя и что для вывесок и других сооружений к фасадам предприниматели вправе выбирать иные цветовые решения.

"Но у нас есть подготовленный проект с требованиями к внешнему виду зданий и сооружений, а также проект по требованиям к вывескам. Они сейчас проходят правовую экспертизу. Если получим одобрение, то у нас будут приняты два документа, которые будут определять правила к внешнему виду фасада и дополнительным элементам, например к вывескам: где их правильно размещать, по какой оси, чтобы это не было хаотично, а было в единой стилистике", ― рассказал Дмитрий Иванов.

Влада Нерадовская