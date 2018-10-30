В Тюмени определили лучших водителей скорой помощи

Фото: ГБУЗ ТО «Станция скорой помощи»

В Тюмени водители скорой помощи традиционно отметили День автомобилиста конкурсом профмастерства. Лучшими по итогам соревнований стали водители подстанции №3 Владимир Бруев и Игорь Макаров.

Владимир сумел за двадцать секунд правильно наложить жгут пострадавшему с артериальным кровотечением и найти все неисправности в автомобиле скорой помощи, Игорь — с удивительной точностью совершить поворот в ограниченном пространстве и параллельную парковку, а также верно ответить на 19 из 20 вопросов в тесте по ПДД.

Как сообщили на тюменской станции скорой помощи, стаж Владимира Бруева на выездной бригаде скорой помощи — два года, у Игоря Макарова — четыре. Оба считают эту работу своим призванием, в которой соединились их две любви — водить машину и помогать людям.