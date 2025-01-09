Около 7 тысяч тюменцев обратились за помощью к медикам в новогоднюю декаду

С 29 декабря по 8 января врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 6 932 жителям Тюмени и Тюменского района, сообщает региональный депздрав.

Согласно сводкам службы сборой помощи, 3 300 вызовов были экстренными, остальные поступили в неотложной форме. В стационары доставлено 3 177 пациентов. За этот период с 8:00 до 20:00 диспетчеры передали в поликлиники 3 423 вызова, во всех случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни: повышение артериального давления, температуры, боль в пояснице и т. д.

Врачи оперативного отдела проконсультировали 503 человека по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады