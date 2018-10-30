На выставке "Тюменская марка" подписчик "Афиша Тюмень" выиграл IPhone X

Фото со страниц проекта "Афиша Тюмень", автор Сергей Елесин

Стали известны результаты розыгрыша IPhone X от проекта "Афиша Тюмень", который проходил совместно с организаторами конкурса "Тюменская марка – 2018". Подведение итогов состоялось 27 октября на выставке в СК "Центральный" среди пришедших на мероприятие и выполнивших несложные условия конкурса в социальных сетях.

Победителем стал тюменец Ильгиз Сайфутдинов: "Поверить не могу, очень неожиданно! Я говорил супруге, что, наверное, я выиграю. И выиграл! Раньше я побеждал в конкурсах, но, чтобы такой крупный приз получить – такого ещё со мной не случалось", - прокомментировал он.

Его жена, Татьяна Сайфутдинова поделилась эмоциями в социальных сетях: "Счастью нет предела! Муж выиграл айфон 10 для меня… Большое спасибо, "Афиша Тюмень" и "Тюменская Марка", за эти чудесные моменты. Вы сделали наш день бомбовым и памятным".

Напомним, на площадке "Афиша Тюмень" проходило множество розыгрышей при поддержке организаторов конкурса "Тюменская марка". Так, были разыграны: сертификат на три месяца бесплатного посещения городского атлетического клуба "Антей", наушники АppleAirPods от партнера конкурса iShop72, сертификат на бесплатное обучение на водительские права в автошколе "Формула", абонемент на мероприятия Тюменской филармонии на сумму 4 тысячи рублей, детские GPS-часы и система спутникового мониторинга транспорта от компании "Умные системы контроля". Главным призом стал IPhone X. Чтобы претендовать на победу, необходимо было не просто вступить в группу "Афиша Тюмень" ВКонтакте и сделать репост конкурсной записи, но также прийти на выставку "Тюменская марка" 27 октября.

А 29 октября "Афиша Тюмень" разыграет утешительный приз среди своих подписчиков, участвовавших в розыгрыше. Информация будет опубликована в группе проекта ВКонтакте.

Конкурс "Тюменская марка-2018" официально стартовал 9 августа. В течение месяца поступали заявки от предприятий и граждан, желающих стать "народными экспертами". Самой популярной номинацией в этом году стала "Промышленное производство". В этом году поступило рекордное количество заявок на участие в конкурсе в качестве "народного эксперта" - более 550. Из них с помощью генератора случайных чисел отобрали 240 человек, которые вместе с представителями конкурсной комиссии посещали тюменские предприятия и давали свои оценки.

Ключевым событием стала двухдневная выставка, на которой были представлены 100 предприятий Тюмени. Мероприятие посетили самые активные "народные эксперты", представители бизнеса и органов власти, а также несколько тысяч жителей области.Впереди – подведение итогов и награждение победителей.

Проект "Афиша Тюмень|КтоКуда72" рассказывает о культурных, спортивных, массовых и иных мероприятиях региона. Здесь можно увидеть фото и видеоотчеты с мероприятий, анонсы, рецензии, киноновинки, а также принять участие в розыгрыше бесплатных билетов.