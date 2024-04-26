Тюменцы могут получить значок "Красная гвоздика" за матпомощь ветеранам

Всероссийская акция "Красная гвоздика" проходит в Тюменской области, она направлена на сбор средств для ветеранов Великой Отечественной войны и участников других боевых действий. Инициатива соответствует основным направлениям национального проекта "Демография".

Каждый желающий сможет внести свой вклад в дело помощи, сделав пожертвование волонтёрам, и в знак благодарности получить значок "Красная гвоздика". Акцию проводят пенсионеры-волонтеры в брендированной экипировке. Жителей города с 17.00 до 19.00 ждут в следующих городских локациях: 25 и 29 апреля - Цветной бульвар, 26 и 30 апреля – пешеходная улица Дзержинского, 27 апреля – набережная у "Конторы пароходства".

Пожертвовать деньги можно купюрами любого номинала в бокс для пожертвований или безналичным расчетом (гражданин сканирует QR-код через мобильное приложение банка и переводит желаемую сумму на счет Благотворительного фонда "Память поколений", который является инициатором акции).

Собранные на территории Тюменской области средства направят на оплату операций и курсов реабилитации для ветеранов, покупку слуховых аппаратов, электрических колясок, медицинских кроватей и лекарств.

Акция пройдет не только в Тюмени, но и в муниципалитетах области. Кроме общественных мест добровольцы по запросу посетят учреждения и организации региона. Узнать подробности и присоединиться к благотворительным мероприятиям можно по телефону 8(3452)51-50-51.