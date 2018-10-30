Юные тюменские танцоры выступили на соревнованиях в Москве

17:13 29 октября 2018
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Фото пресс-службы СДЮСШОР "Прибой"

Юные тюменцы, воспитанники танцевального спортивного клуба "Прибой", выступили на международных соревнованиях по танцевальному спорту "Russian Open Dance Sport Championships", которые прошли на минувшей неделе в Москве.

Как сообщили в пресс-службе СДЮСШОР "Прибой", в категории Дети-1, Европейская программа из 116 пар Андрей Ишимцев и Кира Дорофеева заняли 40 место, Евгений Винников и Снежана Разлуцкая– 81 место.

В категории ГРАН ПРИ ФТСАРР Дети-1, Сокращенное двоеборье (6 танцев) из 136 пар Андрей и Кира заняли 41 место, Евгений и Снежана – 68 место.

Кроме того, ребята выступили в Москве и на Кубке "Максимум" в двух категориях. В категории Дети-1, Латиноамериканская программа Андрей Ишимцев и Кира Дорофеева встали на первую ступеньку пьедестала, в категории Дети-1,  Европейская программа стали вторыми. Евгений Винников и Снежана Разлуцкая в данных категориях стали седьмыми.

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Теги: дети , спортивные танцы
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