На Зимнем кубке в Тюмени выступят несколько тысяч танцоров

Кубок по танцевальному спорту соберет в Тюмени несколько тысяч участников, самое масштабное событие года в танцевальном спорте будет проходить в СК "Центральный" 27, 28 и 29 декабря, сообщает депспорта.

Предстоящее мероприятие объединит городские соревнования, чемпионат Тюменской области и чемпионат УФО среди "Формейшн". Определятся обладатели Кубка губернатора Тюменской области по спортивным танцам.

Откроются соревнования 27 января выходом воспитанников спортшколы "Формейшн Вера Дети". Это самые младшие спортсмены в возрасте от трех до шести лет. 28 и 29 января в борьбу за места на пьедестале почета включатся спортсмены других спортивных классов и возрастных категорий.

Одна из самых зрелищных частей программы - чемпионат УФО среди "Формейшн", состоится в субботу, 28 января. Тюменская область подготовила 14 команд всех возрастных категорий. И, конечно, во взрослой категории регион представит чемпион мира формейшн "Вера". Команда исполнит латиноамериканскую и европейскую программы. Оценивать ансамбли будут судьи всероссийской категории, они специально отобраны Федерацией танцевального спорта России.

На паркет СК "Центральный" выйдут и участники из категории ProAm (профессионал и ученик).

По результатам Кубка губернатора Тюменской области спортсменов в личном и командном зачетах отберут для участия в предстоящем чемпионате России.

Фото: Дмитрий Силаков