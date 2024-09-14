Тюменцы выступят в чемпионате и первенстве России по танцевальному спорту

В сентябре Екатеринбург станет центром танцевального спорта, принимая Чемпионат и Первенство России по дисциплине ансамбли в европейской и латиноамериканской программах. Соревнования пройдут на площадке ЭКСПО, где соберутся лучшие команды со всей страны.

В чемпионате России примут участие мужчины и женщины старше 16 лет. В первенстве России — юниоры и юниорки 14-18 лет.

Тюменская область традиционно будет представлена самой большой делегацией из 12 команд, подготовленных на базе команды сборной Тюменской области "Формейшн Вера" специалистами Городской спортивной школы "Центр Спортивного Танца" и ГАУ ДО ТО "Дворец творчества и спорта "Пионер". Команды будут из Москвы, Перми, Белореченска и других городов. Две команды будут представлять ЯНАО.

Сборная команда Тюменской области везет на чемпионат постановку в европейской программе "Легенды океана" на музыку Максима Дунаевского из увертюры к фильму "Дети капитана Гранта". Композиция удивит зрителей необычными хореографическими фигурами и музыкальностью. В латиноамериканской программе спортсмены представят "Истории любви" на тему испанской культуры и фламенко, а так же об отношениях мужчин и женщин.

"Мы гордимся тем, что наши танцоры представляют Тюменскую область на таком значимом мероприятии. Это отличная возможность для спортсменов показать свои достижения и повысить уровень мастерства. Ребята начали подготовку еще в январе, потому как Чемпионат планировался в марте. На данном этапе направленная подготовка по дисциплине ансамбли началась с августа", - сообщили в Центре спортивного танца.

В рамках соревнований также пройдут всероссийские физкультурные мероприятия для мальчиков и девочек, юношей и девушек всех возрастных категорий.

Соревнования обещают быть зрелищными и насыщенными, с яркой хореографией, которые не оставят равнодушными ни зрителей, ни судей.

Пополнить дружный коллектив "Формейшн Вера" и попасть в резерв сборной команды Тюменской области может любой ребенок от 3 до 6 лет. Записать его можно на официальном сайте команды.