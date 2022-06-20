800 юных танцоров будут соревноваться за летний кубок

Фото из архива «Формэйшн Вера Дети»

Через неделю, 26 июня, в Тюмени состоится Летний Кубок по одному спортивным танцам. В Летнем кубке Формейшн Вера Дети собираются участвовать 800 малышей в возрасте от 3 до 6 лет. Соревнования будут проходить 26 июня с 9:00 в ДК "Нефтяник".

Воспитанникам школы "Формейшн Вера Дети" предстоит исполнить пять танцев: вару- вару, польку, сальсу, медленный вальс и ча-ча-ча. Для большей части танцоров Летний Кубок станет первым выходом на паркет.

По словам организаторов, в рамках соревнований пройдет концерт, на которой будут приглашены представители тюменской сферы образования.

"В основном малыши занимаются танцевальным спортом на базе детских садов. Нам хочется, чтобы представители дошкольных учреждений смогли полюбоваться на этот прекрасный вид спорта. В программу концерта войдут выступления лучших танцевальных коллективов "Формейшн Вера" разных лет", - рассказали в пресс-службе федерации танцевального спорта Тюменской области.

Многие из малышей уже сейчас мечтают попасть в команду "Вера" и в ее составе стать чемпионами мира. В апреле юные спортсмены впервые получили свои квалификационные книжки физкультурно-танцевального движения, с этого момента начался их путь в танцевальном спорте. Предстоящий турнир станет одной из первых записей в официальном документе спортивных достижений.