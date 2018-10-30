Дома культуры Тюмени примут участие во Всероссийской акции "Ночь искусств"

Фото с официального сайта проекта "Ночь искусств - 2018" artnight.culture.ru

Всероссийская акция "Ночь искусств" пройдет в Тюмени под слоганом "Искусство объединяет". Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы проведут тематические мероприятия, встречи с писателями, музыкантами, художниками и актерами.

Не останутся в стороне и дома культуры "Водник" и "Орфей". Так, в ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а) 3 ноября в 21:00 состоится развлекательная программа "Арт-нон-стоп". В едином ART-пространстве жителям города будут представлены самые интересные и новые направления современного искусства, доступные каждому: академия диджеинга, театр моды, хаст-танцы, перкуссия-шоу, мастер-классы, творческие поединки, развлекательная программа и afterparty для всех участников, вход свободный.

В ДК "Орфей" мероприятие, приуроченное к Всероссийской акции, пройдет 3 ноября в 14:00. Гостей ждет концертная программа, выставка работ кружков и выпуски радиогазеты.

Организаторы акции "Ночь искусств" — министерство культуры Российской Федерации и портал культурного наследия и традиций России "Культура.РФ". Полную информацию об акции по всей стране читайте на официальной странице "Ночи искусств — 2018".