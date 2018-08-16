Тюмень за день: 16 августа

Фото в Инстаграм: e_vitkovskaya

В Тюмени пройдет Фестиваль женского футбола

Фестиваль женского футбола среди команд профессиональных образовательных организаций Тюменской области проекта "Женский футбол – в ССУЗы" пройдет 17 августа на верхнем поле стадиона "Геолог".

В Тюмени около миллиарда рублей инвестируют в новую гостиницу в центре города

В 2019 году в Тюмени приступят к строительству новой гостиницы Hampton by Hilton, которая расположится на улице Минской, недалеко от Текутьевского бульвара.

В Тюмени врачи спасли пациентку с четвертой стадией рака

Врачи "Медицинского города" спасли пациентку, у которой при поступлении диагностировали рак шейки матки четвертой стадии с прорастанием в мочевой пузырь и прямую кишку.

В Тюмени определили лучшую дачницу

Ежегодный конкурс "Супердачница" состоялся в доме культуры "Водник" 11 августа. Пятнадцать конкурсанток продемонстрировали плоды своего труда, а главный приз — "Золотую лопату" получила чемпионка прошлого года Вера Петроченко.

Топ мероприятий в Тюмени на 17–19 августа

Интересные выставки, шумные вечеринки, официальное открытие касс драмтеатра, авиашоу, веганский экопикник и другие не менее интересные мероприятия ожидают тюменцев в грядущий уикенд. Подробнее — в обзоре от проекта Афиша Тюмень | КтоКуда72.

Кинопремьеры недели: Слендермен, Mamma Mia! 2 и другие

Последний летний месяц перевалил за свой экватор. Словно в утешение зрителям кинопрокатчики предлагают отправиться на далекий остров вместе с героиней мюзикла "Mamma Mia! 2". Кроме того, на экраны выходит трогательная история дружбы юного байкера и новой разработки военных – пса-робота Акселя. Также в ближайшую неделю в кинотеатрах можно посмотреть фильмы ужасов "Слендермен" и "Горные огни". Знаменитый британский актер Майкл Кейн приглашает зрителей окунуться в "бурные шестидесятые".