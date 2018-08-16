Топ мероприятий в Тюмени на 17–19 августа

Интересные выставки, шумные вечеринки, официальное открытие касс драмтеатра, авиашоу, веганский экопикник и другие не менее интересные мероприятия ожидают тюменцев в грядущий уикенд. Подробнее — в обзоре от проекта Афиша Тюмень | КтоКуда72.

Квесты и игры от музея "Дом Машарова"

Тюменское музейно-просветительское объединение предлагает весело и с пользой провести август в "Доме Машарова" в любое удобное для тебя время (в рамках графика работы музея, разумеется) в летней игровой зоне.

К примеру, можно принять участие в квесте "КЛЮЧевой вопрос". Николай Дмитриевич Машаров потерял ключ от чугунолитейного завода! Обыскал все, но найти не смог! А вдруг ключ не потерялся, а был украден…вором, который имеет личные счеты с хозяином завода! Нужна ваша помощь! На поиски есть всего лишь час (группа от 2 до 6 человек), стоимость 200 рублей.

Или сразиться в экономической и познавательной игре "КапиталистЪ" — аналоге знаменитой "Монополии", в которой можно не только покупать собственность, но и изучать историю города, ведь все объекты для купли-продажи — объекты дореволюционной Тюмени (группа от 2 до 6 человек), стоимость 150 рублей.

Наконец, ты можешь почувствовать себя горожанином начала XX века, сыграв в салонную командную игру "Мафия". Будешь ты мирным жителем, бандитом или капиталистом? Все решит случай… (группа от 6 до 14 человек), стоимость 100 рублей.

На все игры необходима предварительная запись по телефону: 461-310. Часы работы с 11:00 до 20:00, выходной — понедельник.

Выставка "Творчество молодых"

Экспозиция знакомит зрителей с произведениями молодых художников: как дебютантов, так и уже зарекомендовавших себя участием в областных, межрегиональных, всероссийских выставочных проектах. Семнадцать молодых авторов предоставили более 50 работ, выполненных в технике живописи и графики.

Когда: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 вплоть до 17 сентября

Где: библиотечно-музейный комплекс ТюмГУ (ул. Семакова, 18)

Вход свободный!

Open air мастер-класс по свинговым танцам

Летняя серия бесплатных занятий свинговыми танцами от школы "Дом танцев" во дворе музея. Подробности по телефону: +7 (3452) 46-49-63.

Когда: каждую пятницу в течение августа

Где: музей "Усадьба Колокольниковых"

Вход свободный!

Танцевальные мастер-классы Open dance

18:00 — жаркий dancehall, 19:00 — парный танец хастл, 20:00 — чувственное аргентинское танго. Совсем неважно, танцевал ли ты раньше. Эти мастер-классы бесплатны и доступны для всех! Необходима регистрация.

Когда: 17 августа с 18:00 до 21:00

Где: уличная площадка у МТЦ "Космос" (ул.Республики, 165а)

Участие бесплатно!

Краеведческий вечер "Как мне дорог этот край", посвященный Дню рождения Тюменской области

В программе вечера: литературно-краеведческая викторина "По страницам родного края": самых интеллектуальных и активных ждут призы, маленьких гостей ждет игровая программа от детской библиотеки, а желающих окунуться в атмосферу лета и праздника приглашают на музыкально-поэтический вечер "Летний мотив", на котором выступят тюменские поэты, писатели и музыканты.

Когда: 17 августа с 17:00

Где: Тюменская областная научная библиотека (ул. Орджоникидзе, 59)

Участие бесплатно!

Семейный библиоквест

Кто и когда основал город Тюмень, чем знаменита станция Вагай и как выглядят гербы районов Тюменской области? Об этом и многом другом узнают тюменцы в ходе квеста "От острога до столицы". Участники проверят свои знания по истории, географии и литературе края, откроют для себя новые факты. Победителей ждут памятные подарки.

Подать заявку на семейный библиоквест можно на электронную почту osp_tmn@mail.ru, по телефону 8(3452)565-300 доб. 3062, 3063, 4122 и в личные сообщения ВКонтакте.

Когда: 17 августа в 19:00

Где: Тюменская областная научная библиотека им. Менделеева (ул.Орджоникидзе, 59)

Вход свободный!

Открытие ресторации "Август" вместе с Джоном Уорреном

В этот вечер у вас есть уникальная возможность попробовать 7 изысканных блюд в авторской подаче от бренд-шефа Андрея Моисеева. А также поучаствовать в кулинарном мастер-классе с Джоном Уорреном, известным телеведущим программы о еде и путешествиях "Поедем, поедим". В программе вечера: welcome-drink, винное казино, дегустация закусок и вин, подобранные профессиональным сомелье, живая музыка. Бронирование билетов по тел.:+7 (3452) 565-506.

Когда: 17 августа в 19:00

Где: ресторация в аквапарке "ЛетоЛето" (ул. Щербакова, 87)

Стоимость: 3500 рублей

Спектакль "Ричард III"

Этот спектакль далек от классического понимания трагедии. Режиссер представляет публике авторский театр, в котором предлагает и актерам и зрителю "поиграть в Шекспира".

Здесь трагедия в какой-то момент превращается в фарс, шекспировский текст переходит "на рельсы" юмора, а сублимация настоящих страстей и привычный психологический театр прерываются другими художественными приемами, которые умаляют предыдущее действо или добавляют в сцену иные смыслы.

Когда: 17 августа в 19:00

Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)

Стоимость: 300–1200 рублей

Больше мероприятий здесь: https://vk.com/afisha_kto?w=wall-108606347_46321