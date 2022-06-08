Создатели веревочного парка на набережной приглашают тюменцев на праздник в честь открытия

Официальное открытие первого уличного веревочного парка в Тюмени состоится 13 июня, но протестировать его можно уже сейчас.

Спортивно-развлекательный комплекс оснащен трассами трех уровней сложности и скалодромом высотой в 9 метров, полазать по нему будет интересно как детям, так и взрослым.

Парк называется "MaximuM", его руководители и авторы парка — тюменская семья, веревочные парки на базах отдыха в пригороде (пруд Лесной, Боровое, Рубин) - тоже их проекты. К реализации идеи в городской локации предприниматели шли пять лет, долгое время не могли найти участок, который устраивал бы и город, и авторов.

Проект реализован при поддержке регионального фонда микрофинансирования, который выдал предпринимателям 2,3 млн рублей займа, и екатеринбургской компании "Эльф-Парк", которая помогла по технической части.

Праздник в честь открытия в веревочном парке начнется в 16:00, приглашаются все желающие. Участникам обещают анимационную семейную программу и розыгрыш призов, в том числе годовой абонемент.