Яндекс выяснил, в каких теплых странах зимуют тюменцы

Работающие на удаленке жители Тюмени для зимовки в этом году стали чаще выбирать Таиланд, Турцию, Объединённые Арабские Эмираты, Армению и Молдову, сообщает со ссылкой на свои исследования "Яндекс Путешествия".

Средняя длина поездки в Таиланд составила 30 дней при цене авиабилетов туда и обратно в 238 тысяч рублей. В Турцию тюменцы отправляются в среднем на 25 дней, цена авиабилетов — от 59 тысяч рублей. В ОАЭ тюменцы в среднем живут 29 дней, а билеты в обе стороны стоят от 287 тысяч рублей. В Армении и Молдове жители Тюмени собираются провести 22 и 27 дней, перелет обойдется минимум в 89 и99 тысяч рублей.

В среднем по стране, по сравнению с прошлым годом, значительно вырос спрос на длительные путешествия в Китай — в четыре раза. Такой рост может быть связан с увеличением количества прямых рейсов по этому маршруту из российских регионов. Китайским городом с самым значительным ростом спроса оказался Пекин (рост в два с половиной раза). В столицу страны путешественники едут в среднем на месяц, а бронируют билеты за три с половиной месяца до вылета.

В этом году дальние страны еще более востребованы для продолжительных поездок: свыше 64% путешественников выбрали их (в прошлом году 50%). Спрос на ближнее зарубежье упал в два раза - до 8%. Южные регионы России тоже становятся менее востребованными - две предыдущие зимы туда ехали 34-35% тех, кто бежит от зимы, сейчас - около 28%.