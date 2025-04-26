Коуч объяснила, как провести майские праздники с пользой

Коуч Диана Вартанова поделилась тремя правилами, которые помогут восстановиться и насладиться отдыхом.



1. Меньше нового, лучше

По мнению специалистов, для нашего мозга это может стать настоящим стрессом. Каждое новое событие требует адаптации и усилий, что приводит к перегрузке. Вместо того чтобы наслаждаться моментом, мы начинаем ощущать напряжение.

"Постарайтесь минимизировать количество новых впечатлений. Выберите спокойное место, где вы сможете расслабиться и насладиться простыми радостями — чтением книги, прогулками по знакомым тропам или просто временем наедине с собой", - рассказала коуч МСР Диана Вартанова изданию tmn.aif.ru

2. Ни за кого не отвечать

Отпуск с близкими может показаться идеальным, но часто родные люди начинают беспокоиться о комфорте других: "Всем ли хорошо? Не скучно ли кому-то?" Эта забота может стать источником стресса и помешать вашему расслаблению.

"Позвольте себе быть свободным от ответственности за настроение других. Найдите время для себя, даже если это всего лишь несколько дней. Это не эгоизм, а необходимая забота о собственном психическом здоровье".

3. Никаких планов

Планирование отпуска по минутам может стать большой ошибкой и превратить его в бесконечную гонку. Вместо отдыха придется постоянно находиться в состоянии ожидания следующего "дедлайна". По словам Дианы Вартановой, мозг не сможет расслабиться, если будет постоянно напоминать себе о запланированных мероприятиях.

"Откажитесь от жесткого расписания. Позвольте себе просыпаться, когда хотите, и делать то, что вам действительно нравится, без давления времени. Это поможет вам восстановить внутреннее спокойствие и гармонию".

Качественный отдых не обязательно означает отключение от всего и уединение в спальне. Ключ к восстановлению — это смена привычной среды на комфортное и знакомое место, где вы сможете расслабиться и не принимать решения, - сообщает АиФ-Тюмень.