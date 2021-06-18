Тюменцев приглашают принять участие в онлайн-проектах

Центр культуры и творчества "Тюмень" проводит множество онлайн-конкурсов и проектов!

Дом культуры "Водник" подготовил целых 4 конкурса:

- "Воздушный змей". Для участия в конкурсе изготовьте воздушного змея и отправьте фото или видео с ним на почту ДК. В День дружбы, 25 июня, в сквере "Корабельный" (ул.Судоремонтная, 27) организаторы подведут итоги и наградят победителей подарками;

- "Тюмень - город моей любви". До 10 июля признайтесь в любви городу Тюмени! Запишите видео (до 58 секунд) и пришлите на почту "Водника". Лучшие ролики будут показаны в День рождения города на большом экране Масловского взвоза;

- "Моя безопасность: ПДД". Для участия до 2 июля нарисуйте рисунок, сделайте семейную поделку или театральную зарисовку на тему безопасности дорожного движения и отправьте на почту. С помощью зрительского голосования организаторы конкурса определят победителей и вручат подарки;

- "Семейные ценности". Чтобы стать участником проекта, до 7 июля пришлите на почту ДК "Водник" фото вашей семьи и рассказ про ваши семейные ценности и традиции. Работы будут размещены в социальных сетях ДК, а всем участникам отправят семейные дипломы.

Работы необходимо отправить до указанных сроков на почту dkvodnik@mail.ru. Узнавайте подробности по телефону 8 (3452) 45-47-26, 45-47-29.

Также тюменцы могут принять участие в уникальном проекте "Именинник июля". Если у вас есть именинник, рожденный с 1 по 31 июля, значит есть и уникальный шанс необычно поздравить его! Заполняйте заявку на участие, выбирайте артиста центра культуры и творчества "Тюмень" и радуйте своего близкого человека! Артист произнесет речь для виновника торжества и подарит свое музыкальное произведение. Подать заявку можно не позднее семи дней до планируемого торжества. Заявку можно оставить на сайте

Но и это еще не все! Для креативных тюменцев ЦКиТ "Тюмень" подготовил первый городской конкурс народных талантов "АвторFEST"! Принять участие может любой творческий житель города в возрасте от 7 лет.

Заполнить заявку на участие в проекте "АвторFest" можно прямо сейчас, пройдя по ссылке

Положение о проекте, информация о порядке проведения конкурса, подробное описанием каждой номинации, состав жюри и другие подробности – здесь

Принимайте участие и выигрывайте подарки вместе с Центром культуры и творчества "Тюмень"!