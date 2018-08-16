В Тюмени пройдет Фестиваль женского футбола

Фестиваль женского футбола среди команд профессиональных образовательных организаций Тюменской области проекта "Женский футбол – в ССУЗы" пройдет 17 августа на верхнем поле стадиона "Геолог".
Данный проект реализуется Олимпийским советом Тюменской области в рамках Гранта Президента РФ по поддержке некоммерческих организаций. Ведущим партнером проекта является Западно-Сибирский государственный колледж.
В течение 2017-2018 учебного года проходили чемпионаты по футболу и мини-футболу среди женских команд профессиональных образовательных организаций Тюменской области. Кроме того, в ноябре – декабре 2017 года специалисты в области физической культуре и спорта профессиональных образовательных организаций Тюменской области стали участниками курсов повышения квалификации "Женский футбол – актуальные вопросы".
В чемпионате по футболу среди женских команд в рамках Проекта "Женский футбол – в ССУЗы" приняли участие команды профессиональных образовательных организаций из Тюмени, Ишима, Ялуторовска, Тобольска. Их поддерживали около 500 зрителей и болельщиков.
Также были орагинзованы трансляции матчей в официальной группе проекта (https://vk.com/footbolistka72) и на канале Youtube (https://www.youtube.com/user/glob664).
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