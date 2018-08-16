В Тюмени врачи спасли пациентку с четвертой стадией рака

На фото заведующая гинекологическим отделением «Медицинского города» Наталья Яскевич

Врачи "Медицинского города" спасли пациентку, у которой при поступлении диагностировали рак шейки матки четвертой стадии с прорастанием в мочевой пузырь и прямую кишку.

Около года назад на профилактическом осмотре у женщины выявили патологию шейки матки и рекомендовали обследоваться дополнительно. Так как тюменку ничто не беспокоило, она не последовала совету специалиста.

Обследовав пациентку при поступлении, врачи "Медицинского города" решили начать с химиотерапевтического лечения. Четыре курса химиотерапии дали положительный результат — опухоль значительно уменьшилась в размерах. После этого новообразование было необходимо удалить.

"Пациентке была проведена объемная операция по удалению органов малого таза: удалены тазовые лимфоузлы, матка с придатками, мочевой пузырь и выполнена резекция прямой кишки. Благодаря проведенной операции нам удалось вылечить пациентку от онкологического заболевания. Опухоль в малом тазу не визуализируется, отдаленные лимфоузлы не поражены", — рассказала заведующая гинекологическим отделением "Медицинского города" Наталья Яскевич.

Пациентка уже выписана в удовлетворительном состоянии. В профилактических целях женщине проведут два курса химиотерапии, а со временем будет возможно проведение пластической операции для восстановления удаленных органов, рассказали в пресс-службе медучреждения.

Врачи напоминают, что в 95% случаев люди, которым диагностировали злокачественное новообразование на ранней стадии, излечиваются полностью и живут долго. Поэтому очень важно проходить регулярное обследование. Каждой женщине необходимо посещать врача-гинеколога два раза в год, на каждом посещении сдавать мазки на онкоцитологию, а также проходить ультразвуковое исследование брюшной полости и органов малого таза.