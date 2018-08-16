В Тюмени определили лучшую дачницу

Ежегодный конкурс "Супердачница" состоялся в доме культуры "Водник" 11 августа. Пятнадцать конкурсанток продемонстрировали плоды своего труда, а главный приз — "Золотую лопату" получила чемпионка прошлого года Вера Петроченко.

В прошлые выходные "Водник" порадовал гостей конкурса "Супердачница" выступлением творческих коллективов. Официальным партнером конкурса выступило крестьянское хозяйство "Плодовое", предоставившее подарочные сертификаты для гостей и участников.

Все конкурсантки постарались на славу — чего тут только не было: композиции из овощей и цветов, домашняя выпечка, ягоды, овощи и даже соки собственного приготовления.

По достоинству заслуги дачников оценивало компетентное жюри: депутат Тюменской областной думы Тамара Казанцева, директор крестьянского хозяйства "Плодовое" Светлана Гаврилова, кандидат в депутаты Тюменской городской думы Игорь Камаев, председатель совета ветеранов микрорайона Мыс Лариса Горовая и жительница микрорайона Мыс, дачница с 30-летним стажем Альбина Чернышова.

ДК "Водник" еще раз поздравляет участников и победителей и выражает благодарность партнеру мероприятия —крестьянскому хозяйству "Плодовое".