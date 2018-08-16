Кинопремьеры недели: Слендермен, Mamma Mia! 2 и другие

Последний летний месяц перевалил за свой экватор. Словно в утешение зрителям кинопрокатчики предлагают отправиться на далекий остров вместе с героиней мюзикла "Mamma Mia! 2". Кроме того, на экраны выходит трогательная история дружбы юного байкера и новой разработки военных – пса-робота Акселя. Также в ближайшую неделю в кинотеатрах можно посмотреть фильмы ужасов "Слендермен" и "Горные огни". Знаменитый британский актер Майкл Кейн приглашает зрителей окунуться в "бурные шестидесятые".

Софи собирается вновь открыть семейную таверну на острове, узнает о том, что беременна и решает устроить по этому поводу праздник. На экраны выходит продолжение нашумевшего мюзикла "Mamma Mia!". Греческий остров, море, пальмы, яхты и танцы до утра под нетленные хиты шведского коллектива АВВА.

"Слендермен" – тонкий человек без лица с неестественно длинными руками и в похоронном костюме. Он приходит к детям во снах, мучает их кошмарами, а потом похищает их. В основе фильма лежит миф Эрика Кнутсена.

Майлз — молодой байкер, который любит выделывать разные трюки на своем мотоцикле. Однажды он находит необычного пса-робота Акселя. Его создали военные, но потеряли во время испытания. Аксель и Майлз быстро находят общий язык и становятся друзьями. Однако военные намерены вернуть робота на базу.

Девушка из алтайской глубинки погибает в Америке, где училась в университете, при странных обстоятельствах. На ее родину приезжают группа студентов, навестить родных погибшей. Брат девушки – местный шаман – предлагает гостям принять участие в ритуале примирения. Однако "Горные огни" вместо доброго духа девушки выпустили на волю злой дух, который, вселяясь в тела участников ритуала, заставляет их убивать друг друга.

Чтобы спасти свою жену, пилот самолета Шон должен выполнить "Опасное задание". Ему предстоит доставить груз с наркотиками, при этом договориться с наемным убийцей и полицейским, убедить их в том, что все идет как надо. В главной роли – Дениэл Редклифф.

На экраны выходит документальный фильм-воспоминание "Мое поколение" дважды "оскароносного" британского актера Майкла Кейна. В свое время поколение "шестидесятников" взорвало чопорный Лондон, совершило сексуальную революцию. "Дети цветов" сломали вековые устои и традиции. О героях той эпохи расскажут сами творцы истории во главе с сэром Полом Маккартни.