Ольга Бузова вместе с тюменцами посмотрела фильм "Елки", в котором сыграла саму себя

Фото - https://www.instagram.com/buzova86/

Предпремьерный показ восьмой части ежегодной комедии "Елки" прошел в Тюмени. Вместе с горожанами фильм посмотрела известная певица и ведущая Ольга Бузова, которая в тюменской новелле сыграла саму себя.

На брифинге перед показом "Елок" Ольга сообщила журналистам, что для нее большая радость и честь и участвовать в съемках проекта, и представлять фильм в Тюмени.

Директор департамента по общественным связям и молодежной политике Павел Белявский рассказал о трех особенностях тюменской новеллы: многолокационная - съемки вели в 12 местах в Тобольске, Тюмени и Тюменском районе; 20% команды, в том числе продюсеры и сценаристы, работавшей над фильмом, тюменцы; участие одного из самых популярных людей нашей страны - Ольги Бузовой.

Тюменцы первыми подключились к съемкам проекта "Елки" и поэтому первыми в стране смогли увидеть готовый фильм, сообщила продюсер российских проектов кинокомпании "Bazelevs" Лала Рустамова, поблагодарив всех, кто участвовал в реализации проекта и в организации съемок.

В прокат фильм выйдет 16 декабря.