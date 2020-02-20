Тюменцы одними из первых увидят народный фильм "Счастье в конверте"

7 февраля из Владивостока стартовал автобусный промо-тур фильма "Счастье в конверте" режиссёра Светланы Сухановой, который выходит в прокат 12 марта. В течение месяца съемочная группа фильма проедет на автобусе от Владивостока до Севастополя, а затем премьеры пройдут в Москве и Санкт-Петербурге.

"Счастье в конверте" - это народное кино, поэтому создатели фильма хотели, чтобы первыми картину посмотрели простые люди, отметил на первом показе автор сценария Евгений Бедарев.

В Тюмень создатели фильма прибудут 22 февраля. Съёмочная группа в составе режиссера Светланы Сухановой, автора сценария Евгения Бедарева, продюсеров Александра Хачко и Сергея Берлова, а также PR-директора Марии Безрук представят картину тюменцам в кинотеатре "ЛазерСинема".

В фойе кинотеатра зрители фильма смогут отправить письмо с пожеланием счастья своим родным и друзьям, а также передадут видео-эстафету следующему городу-участнику автобусного промо-тура – Екатеринбургу. Кроме того, в рамках презентации при участии благотворительного проекта "Мечтай со мной" один из маленьких тюменцев получит подарок от съемочной группы, сообщает "Комсомольская правда-Тюмень".

Презентация фильма пройдет в кинотеатре "ЛазерСинема" по адресу: 2-я Луговая, 30 (ТРЦ "Панама"). Начало сеансов в 17.00 и в 17.20. Сбор гостей в 16.00.