Киночетверг: 11 премьер на любой вкус

Фото: кадр из фильма "Трудности выживания"

Этот четверг порадует нас 11 новыми фильмами. Проект "Афиша Тюмень" представляет обзор новинок, посмотреть трейлеры можно на странице сообщества.

Эбигейл (6+)

Молодая девушка Эбигейл живет в городе, границы которого закрыли много лет назад из-за эпидемии загадочной болезни. Отец Эбби был одним из заболевших — его забрали, когда ей было шесть лет. Пойдя наперекор властям, чтобы разыскать отца, Эбби узнает о том, что ее город на самом деле полон магии. И в ней самой пробуждаются необыкновенные магические способности.

Падение ангела (16+)

На президента США совершено покушение, главный обвиняемый — верный ангел-хранитель главы государства и агент секретной службы Майк Бэннинг. Скрываясь от ФБР, он должен найти тех, кто его подставил, и спасти страну и ее лидера от смертельной угрозы.

Капкан (18+)

Когда на Флориду обрушивается мощнейший ураган, Хейли игнорирует приказы об эвакуации, чтобы попытаться встретиться в этом хаосе с пропавшим отцом. Она обнаруживает его тяжелораненым в подвале их дома, где они оказываются в ловушке из-за прибывающей воды. Но это меньшее, чего им стоит бояться.

Песнь дьявола (18+)

София арендует загородный особняк в глуши и приглашает туда для некоего тёмного обряда оккультиста Джозефа. Сначала тот отказывается проводить обряд, но узнав, что женщина потеряла сына и хочет таким образом с ним пообщаться, соглашается. София закупается едой на полгода, оккультист запечатывает соляным кругом дом, и теперь обратного пути нет — что бы ни произошло, они должны довести начатое до конца, прежде чем выйти наружу.

Бык (16+)

90-е годы. Экономическая пропасть и криминальные драмы, разворачивающиеся буквально на каждом углу. Молодой лидер преступной группировки Антон Быков по прозвищу "Бык" вынужден зарабатывать любыми способами, чтобы обеспечить свою семью. После районной "стрелки" Антон попадает в отделение милиции, откуда его вызволяет один из московских авторитетов. Взамен он просит героя о маленькой, но опасной услуге.

Трудности выживания (16+)

Начинающая журналистка Нина в погоне за сенсацией отправляется на необитаемый остров, где, по слухам, живет миллионер-затворник. Баркас со съёмочной группой попадает в жуткий шторм, и Нина приходит в сознание уже на пустынном берегу. К счастью, это именно тот остров, который ей был нужен, а значит, она оказалась в надежных руках молодого и симпатичного героя своего репортажа. Но только Нина еще не подозревает, что на самом деле это ее коллега, местный журналист, которому просто нужна была горячая тема, и он её выдумал. А ещё он ничего не смыслит в выживании…

Свет моей жизни (18+)

Восемь лет назад человечество поразил неизвестный вирус, убивший практически всех женщин на земле. Мужчина с 12-летней дочерью, у которой оказался иммунитет к заболеванию, путешествует по лесам Северной Америки, лишь при большой надобности приближаясь к городам. Отец всеми силами пытается оградить девочку от опасностей, подстерегающих путников на каждом шагу.

UglyDolls. Куклы с характером (6+)

Добро пожаловать в Агливилль! В этом удивительном месте всё необычное считается необыкновенным, а красота — не всегда то, что подвластно взору. Здесь живет милашка Мокси со своими странными друзьями. Однажды они вместе отправляются в невероятное путешествие, во время которого им предстоит проявить свой характер и понять, что самое главное — в любой ситуации оставаться собой…

Малышка зомби (18+)

История Клервиуса Нарцисса, самого знаменитого в мире зомби, оживает в рассказе его внучки, которая переезжает в Париж, и, желая произвести впечатление на новых одноклассниц, невольно навлекает силы гаитянской вуду.

Быть Харви Вайнштейном (16+)

Титан. Визионер. Мечтатель. Харви Вайнштейн считал себя "императором Голливуда". Но все в одночасье рухнуло под лавиной обвинений: шантаж, домогательства, изнасилования. Как он мог так долго оставаться безнаказанным?

Еще вчера быть Харви Вайнштейном мечтали миллионы, а сегодня от него отвернулись все. История взлета и падения самого могущественного киномагната Голливуда, рассказанная жертвами Вайнштейна и теми, кто пытался его разоблачить.

Божественная любовь (18+)

Бразилия, 2027 год. Люди обращаются к богу через кабинки автомолитв и устраивают в честь всевышнего рейв-вечеринки. Главная героиня фильма, Жоана, консультирует супружеские пары в кризисе, а свободное время посвящает религиозной общине, практикующей крайне радикальный способ сближения супругов.

Обзор подготовил Марат Ахметов.