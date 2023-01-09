Тюменцам посоветовали лучшие фильмы для просмотра, "Чебурашка" - первый в списке

Начало года богато на российские кинопремьеры, отметили в информационном центре правительства ТО, и предложили премьеры российского кинематографа посетить по Пушкинской карте, возглавляет список "Чебурашка".
"Билеты можно купить по ПК. Это значит, что они одобрены Экспертным советом при Минкультуры РФ. Чебурашка (6+) - с 1.01. Верблюжья дуга (12+) - с 19.01. Молодость (16+) - с 19.01. Невероятные приключения итальянцев в России (12+) - с 19.01", - перечисляет информцентр.
В Тюменской области 95 тысяч владельцев "Пушкинской карты", ее может оформить любой в возрасте 14-22 лет, чтобы бесплатно посещать музеи, театры, выставки, кинотеатры.
По данным канала "Раньше всех. Ну почти", кассовые сборы художественного фильма "Чебурашка" режиссера Дмитрия Дьяченко превысили в России 3 миллиарда рублей на девятый день проката. "До сих пор эта планка покорялась только фильму "Холоп". Он собрал 3,082 млрд рублей и пока является самой кассовой отечественной лентой", - отмечается в сообщении.
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