В Тюмени около миллиарда рублей инвестируют в новую гостиницу в центре города

В 2019 году в Тюмени приступят к строительству новой гостиницы Hampton by Hilton, которая расположится на улице Минской, недалеко от Текутьевского бульвара.

Это будет большой комплекс высотой в 8–10 этажей с гостиницей, деловым центром и дайвинг-центром. Всего в отеле будет 136 номеров. Инвестором гостиницы стала тюменская компания "Сибстройсервис". Объем инвестиций в проект составит около 1 млрд рублей.

Как сообщили в пресс-службе инвестиционного агентства Тюменской области, проект компании признан масштабным, поэтому для строительства гостиницы выделен земельный участок без торгов и аукционов. При поддержке администрации города и регионального правительства инвестор решил вопрос с расселением тюменцев из ветхого жилья, которое находилось на этой территории.

"Новый отель — еще один шаг к созданию комфортной среды для туристов и гостей города. Подобные проекты приносят региону не только новые рабочие места, но и способствуют повышению интереса к области и развитию туризма. На рынке Тюмени еще есть место и для крупных отелей, и для небольших гостиниц. Правительство региона, в свою очередь, готово оказать всестороннюю поддержку таким начинаниям", — отметил генеральный директор инвестиционного агентства Тюменской области Андрей Шальнев.