"ЛетоЛето" признали лучшим отелем Тюмени

Народное голосование среди жителей Тюмени проходило в популярном паблике "Афиша Тюмень" с 20 июня по 4 июля. Победителем стал отель "ЛетоЛето", за него проголосовали 35% участников опроса.

Проект "Афиша Тюмень" решил запустить голосование и выявить самый любимый отель среди горожан и гостей городе. Поэтому 20 июня в группе "ВКонтакте" стартовал опрос, в котором приняли участие 10 разных отелей Тюмени.

Всего в опросе приняли участие более 4500 человек. Победителем стал отель "ЛетоЛето" - 1629 голосов. Второе место занял Garden – 406 голосов, на третьем расположился DoubleTree by Hilton – 276 голосов.

Десятка участников была определена по результатам мониторинга рейтингового агентства "Сибирь". Помимо тройки лидеров, в голосовании участвовали: "Mercure Тюмень Центр", "Знать", "Ремезов", "Евразия", "Спасская", "Green House", "Отель 41".

Победитель народного голосования в ближайшее время получит в качестве приза специальный диплом от проекта "Афиша Тюмень" и звание отеля Тюмени по версии народного жюри.

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