В Аптекарском саду Тобольска построят четырехзвездочный "Космос"

В центре Тобольска 25 мая дали официальный строительству гостиницы Cosmos Tobolsk Hote на 120 номеров, первых гостей он должен принять в 2026 году.

Инвестпроект гостиничного оператора Cosmos Hotel Group реализуется при поддержке корпорации Туризм.РФ и компании "Сибур". Проект позволит создать 150 дополнительных рабочих мест. Предполагаемый объем инвестиций - около 2,2 млрд рублей. В гостиничном комплексе категории "четыре звезды", помимо номеров, будут термальный оздоровительный центр, конференц-зона и ресторан.

Участники торжественной церемонии в честь начала строительства отеля заложили "капсулу времени" с посланием потомкам в 2074 год.

"Идея размещения здесь отеля возникла у меня в тот день, когда мы открывали Аптекарский сад. Это было два года назад. Здесь располагалось медицинское учреждение, которое уже фактически изжило себя и не было востребовано у жителей города и района. Я предложил губернатору разместить здесь отель. Место, максимально приближенное к исторической части города, к кремлю пешеходная доступность, парк. И вместе единой командой с замгубернатора Андреем Пантелеевым, компанией "Сибур" мы начали прорабатывать вопрос, кто может стать партнером, неспеша стали устраивать "смотрины". Когда проявила объективный интерес к этому проекту компания "Космос", мы очень обрадовались, так как за плечами этой компании очень большой практический результат и опыт управления сетью - для нашего города это будет новый стандарт качества оказания услуг", - рассказал журналистам глава города Максим Афанасьев.

Президент Cosmos Hotel Group Александр Биба убежден, что новый отель станет лучшим в Тобольске. В нем будут комфортабельные номера, ресторан, спа-зона с открытым плавательным бассейном, большой зоной шезлонгов, пляжным баром. большой конференц-зона, так как в городе пока нет хорошо оборудованных конференц-залов. "Основная задача была - сделать его мультифункциональным, чтобы закрыть как можно больше целевых аудиторий. Уникальность отеля будет в его оснащении, по самой гостиничной технологии. Это будет очень современный красивый дизайн. Совместно с департаментом архитектуры Тобольска разработана красивая архитектура здания, которая очень гармонично впишется в ландшафт города", - подчеркнул Александр Биба.

Член правления "Сибур" Марина Медведева отметила, что Тобольск — один из ключевых городов присутствия компании, и поэтому важно, чтобы город был привлекательным и для жителей, а три четверти сотрудников "ЗапСибНефтехима" живут в Тобольске и области, и для туристов. "Компания заинтересована в дальнейшем развитии города, в развитии туристической инфраструктуры, в появлении новых досуговых возможностей и поддерживает программы и инициативы, позволяющие сделать качественный шаг вперед по этим направлениям", - сказала Марина Медведева.