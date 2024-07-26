Компания AZIMUT открыла в Тюмени свой первый отель

Четырехзвездочный отель сети AZIMUT открылся в Тюмени на улице Камышинской, в десятиэтажном здании 125 номеров, включая номера с кухней для длительного проживания, ресторан, лобби-бар, конференц-залы, фитнес-зал и многое другое.

"Инфраструктура гостиницы призвана обеспечить баланс между комфортным проживанием, отдыхом и работой в поездке. К услугам гостей – охраняемый паркинг, круглосуточные лобби-бар и ресторан, современный фитнес-клуб, прачечная и химчистка. Для проведения мероприятий предусмотрен многофункциональный конференц-зал вместимостью до 80 человек. Особое внимание уделено созданию продуктивной среды для бизнес-путешественников: большинство номеров оборудовано удобным рабочим местом, также в отеле организована зона коворкинга", - сообщается на сайте компании.