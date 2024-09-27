Тюменцам рассказали, чем гордится туротрасль региона

15:29 27 сентября 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото - https://t.me/lpto72

В Тюменской области есть все возможности для качественного отдыха - в регионе развивается культурно-познавательный, оздоровительный, спортивный, медицинский, природный, сельский, промышленный, событийный, гастрономический туризм. Это реальные проекты, живые турпродукты, тысячи вовлеченных профессионалов отрасли и миллионы гостей, отметила директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова, поздравляя коллег и в целом отрасль с Всемирным днем туризма.

По ее словам, каждый год в нашем регионе фиксируют позитивную динамику всех показателей развития отрасли, запускаются новые направления, растет качество турпродукта, приезжает больше гостей. 

"Тюменская область звучит в топовых всероссийских номинациях и рейтингах, получает признание и высокую оценку экспертного сообщества!" - отметила Трофимова и привела несколько примеров значимых достижений и новых проектов: 

По данным Росстата, турпоток в 2023 году превысил 4 млн человек;

победы в национальной премии Russian Travel Awards;

тур "В Сибирь по своей воле" лучший в стране по версии экспертного совета Минэкономразвития и АТОР;

новый проект "Сибирские сезоны";

речные прогулки в Тобольске;

самый большой в стране термальный бассейн на базе отдыха "Советский";

бизнес-отель "AZIMUT" 4* в Тюмени;

конноспортивный пробег "Великий Сибирский путь";

летний пляж с открытым бассейном на курорте "ЛетоЛето". 

Теги: отели , правительство Тюменской области , термальные источники , Тобольск , туризм
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2024