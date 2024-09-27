Тюменцам рассказали, чем гордится туротрасль региона

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В Тюменской области есть все возможности для качественного отдыха - в регионе развивается культурно-познавательный, оздоровительный, спортивный, медицинский, природный, сельский, промышленный, событийный, гастрономический туризм. Это реальные проекты, живые турпродукты, тысячи вовлеченных профессионалов отрасли и миллионы гостей, отметила директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова, поздравляя коллег и в целом отрасль с Всемирным днем туризма.

По ее словам, каждый год в нашем регионе фиксируют позитивную динамику всех показателей развития отрасли, запускаются новые направления, растет качество турпродукта, приезжает больше гостей.

"Тюменская область звучит в топовых всероссийских номинациях и рейтингах, получает признание и высокую оценку экспертного сообщества!" - отметила Трофимова и привела несколько примеров значимых достижений и новых проектов: