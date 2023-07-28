Житель Тюмени перепиской в интернете заманил подростка в отель

10:34 28 июля 2023
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С 16-летним подростком взрослый мужчина познакомился в Интернете и пригласил  его в один из тюменских отелей, где "посягал на половую неприкосновенность подростка".

"Центральный районный суд Тюмени избрал меру пресечения в отношении 32-летнего тюменца, обвиняемого в иных действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, если они совершены в отношении несовершеннолетнего (п. "а" ч.3 ст.132 УК РФ). По постановлению суда обвиняемый будет находиться под стражей до 12 сентября 2023 года", - сообщает объединённая пресс-служба судов ТО.

Теги: изнасилование , отели , подростки , суд , уголовная ответственность
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