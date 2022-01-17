В Тобольске решили выявить нелегально работающие хостелы и гостиницы

Власти Тобольска решили навести порядок в сфере гостиничного бизнеса и начали работу "по выявлению нелегальных коллективных средств размещения", сообщается на официальном сайте города.

"Практика показывает, что нелегальные гостиницы часто становятся местом совершения различных правонарушений и преступлений, нарушаются санитарные нормы, а их нахождение в жилых домах мешает жильцам. Для Тобольска наличие мест коллективного размещения, не соответствующих стандартам, - серьезный риск испортить репутацию на туристическом рынке", - говорится в сообщении.

Жителей города просят сообщать о нелегально работающих мини-гостиницах и хостелах на электронный адрес tobolskreshaet@mail.ru. Информация будет систематизирована и передана для проверки в Роспотребнадзор и силовые ведомства, отмечают в администрации города.