В Тюмени растет число гостиниц

Гостиниц и отелей в Тюмени становится больше. Если на начало 2021 года их было 118, но на 1 апреля – уже 121. И хоть пятизвездочных гостиниц в областной столице нет, более 10% номеров принадлежат к международным брендам.

Как сообщила директор департамента потребительского рынка администрации Тюмени Елена Еремина, согласно требованиям, в пятизвездочных отелях должны быть ноутбуки в номерах с выходом в интернет и ежедневные газеты. Однако в рамках делового туризма гости приезжают со своими гаджетами и техникой, поэтому услуга не востребована. А газеты практически все читают онлайн.

В категории "4 звезды" действуют восемь отелей с коечным фондом 1669 мест. В Тюмени представлены такие международные бренды как "DoubleTree by Hilton", "Mercure", "Best Western". 45% участников рынка (54 отеля) имеют категории, это 77% номерного фонда.

Кроме делового, медицинского туризма Тюмень привлекательна для приезжих и как термальная столица. В областном центре действуют три термальных источника: в аквапарке "ЛетоЛето", центре "Верхний бор!" и "Волна", пишет "Вслух.ру".