При выборе отеля тюменцам следует внимательно смотреть фотографии

Планируя путешествие, тюменцы заранее выбирают и бронируют место проживания – отель или апартаменты. Чтобы ожидания совпали с реальностью, эксперты рекомендуют внимательно смотреть фотографии на сайтах и читать отзывы.

Как рассказала президент тюменского областного союза туриндустрии Любовь Матиевская, если в объекте размещения слишком много деталей интерьера на иллюстрации, а общих планов номера мало, то, возможно, в отеле хотят скрыть какие-то изъяны.

"Почти все отели есть на специализированных сайтах интернет-бронирования и сбора отзывов клиентов. Фото номера зависит в первую очередь от фотографа. Должно быть общее фото номера. У отелей от трех звезд и выше есть иногда и возможность испытать 3-D тур по объекту. В любом случае нужно понимать, что именно хочет сам клиент, учитывать финансовые возможности", - прокомментировала она.

Вариант размещения стоит подбирать по типу питания, ценового сегмента. С порога иногда сложно сориентироваться, какой уровень сервиса. Однако если с первой секунды нет человека на ресепшене, то это уже минус. При просмотре отзывов стоит учесть, что бывают слишком придирчивые или принципиальные туристы. Но если есть реальная проблема, то через один-два отзыва о ней упоминают бывшие постояльцы, пишет "Тюменская область сегодня".