Тюменский отель получил два кристалла Федерации ревизоров гостеприимства

Оценка гостиничного бизнеса федерацией сопоставима с выдачей звезд Мишлен, только в случае аудита экспертами "ФЕРЕГО" чек-лист для любого отеля - 333 пункта. Федерация ревизоров гостеприимства развивает гастрономический туризм, качественный отельный отдых и сферу услуг в России.

Вв отель от "ФЕРЕГО" трижды приезжали тайные покупатели. Они оценивали весь путь гостя. Последнее экспертное исследование "Евразии" проводила президент АНО "Федерация ревизоров гостеприимства Галина Драгни, которая нанесла официальный визит.

"Бизнес-отель "Евразия" - это отличный отель с превосходным сервисом, где превзойдут ваши ожидания, - озвучила выводы аудиторов "ФЕРЕГО" Галина Драгни на вручении знака качества от ревизоров. - Тем результатам, которых удостоился ваш отель, многие могут позавидовать, в частности, в Екатеринбурге. Хочу похвалить вас за завтраки, входную группу, ресепшн, онлайн-бронирование.

Владелица "Евразии" Светлана Раца рассказала, что с трепетом ждала результатов, несмотря на то, что в своем персонале не сомневается, но все-таки 333 пункта аудита, это волнительно, сообщает Тюменская линия.

"Для меня ценно, что мы получили отчеты, по которым видно, где мы не дотянули до трех звезд. Важно, что эти оценки дают эксперты, это еще и передача опыта", - отметила бизнесвумен.

Светлана Раца добавила, что строит работу в своем отеле так, чтобы гость почувствовал себя самым желанным человеком в его стенах, еще на пороге.

"Я, как человек часто путешествующий, хочу сказать, что бывает разное: задержки рейсов, переносы, плохая погода, казусы с такси… Гость приезжает в соответствующем настроении и ждет от отеля максимум отдачи, он попадает в условия, где все сложилось, удалось выспаться, вкусно позавтракать и забыть день накануне. Нам важно создать такую атмосферу, тогда, действительно, все будет хорошо, и гость будет возвращаться" - сказала Светлана Раца.