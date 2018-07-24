В отеле Vostok действуют выгодные акции и спецпредложения

Визитная карточка Тюмени — знаменитый отель Vostok на регулярной основе радует тюменцев и гостей города выгодными предложениями. Тарифы "Выходной день", "Семья" и многие другие помогут сэкономить довольно большую сумму.

В данный момент отель предлагает вниманию гостей сразу семь уникальных предложений. Так, например, тариф "В отпуск через Тюмень" при проживании в номерах категории "Одноместный" и "Двухместный" не более 12 часов предполагает скидку в 50%.

Воспользовавшись тарифом "Выходной день", гости могут получить скидку в 30%. При этом предложение действует даже в праздничные дни и выходные (заезд и выезд согласно расчетному часу).

Не упустите возможность посетить Тюмень всей семьей и остановиться в Отеле Vostok по рекордно низкой цене. Тариф "Семья" — специальная цена 4500 рублей при проживании в номере "Бизнес" для пар, размещающихся в отеле с детьми.

Отель Vostok является социально-ответственным отелем, поэтому предлагает тариф "Спорт. Искусство. Интеллект" для групповых заездов участников спортивных, культурных и образовательных мероприятий в возрасте до 18 лет. Стоимость — 3000 рублей за номер "Двухместный" и 2000 рублей за номер "Одноместный".

Акция "Все для студента" — скидка 15% на проживание в любом номере выбранной категории. Для размещения по специальному тарифу студентам необходимо будет предъявить справку образовательного учреждения высшего профессионального образования или студенческий билет и документ, подтверждающий личность.

В знак благодарности и уважения к своим гостям с 1 января 2018 года отель дал старт программе "Почетный Гость". Участником программы может стать любой гость отеля, проживший в нем при неоднократных посещениях не менее 30 суток в течение одного календарного года.

Бонусы — премия гостю, которая составляет 3% от суммы счета (чека), и зачисляется на "Карту почетного Гостя" при оплате за продукцию (услуги) отеля: проживание, питание, дополнительные услуги. Один зачисленный на "Карту почётного Гостя" бонус равен одному рублю.

Напомним, в отеле Vostok для гостей открыты 375 номеров, некоторые из которых с видом на храм Дмитрия Донского, фонтан и парк, а также для удобства гостей и жителей города представлены 5 залов ресторации, 4 зала конференц-центра общей площадью 468 квадратных метров и вместимостью 15–250 человек, охраняемая парковка, автомойка и бесплатный Wi-Fi.