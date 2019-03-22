ЭК "Восток" оштрафована на полмиллиона за завышение тарифов

В Тюмени Региональная энергетическая комиссия оштрафовала энергосбытовую компанию "Восток" и ее представителя на 470 тыс. рублей.

Информация о завышении цен на электроэнергию, поставляемую в дом №30 по улице Судоремонтной, поступила от РЭК в прокуратуру. Прокуратура поручила комиссии внеплановую проверку.

"Выяснилось, что энергетическая компания с июля 2017 года по июль 2018 года выставляла счета на оплату управляющей компании за отпущенную электрическую энергию по завышенным тарифам и излишне получила выручку 211801 рублей", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

В отношении АО "ЭК "Восток" и директора по сбыту представительства компании в Тюмени были составлены административные протоколы по ч.1 ст. 14.6 КоАП РФ (завышение регулируемых государством тарифов). Мировой судья оштрафовал организацию на 423 тыс. рублей, а директора по сбыту на 50 тыс. рублей.