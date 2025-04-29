План борьбы с незаконными майнерами утвердили в Тюменской области

В Тюменской области утверждён комплексный план по борьбе с незаконным майнингом, он включает в себя ряд ключевых мероприятий, таких как обходы подомовых территорий, осмотр местности, уведомление полиции о признаках майнинга и ограничение электроснабжения на выявленных адресах, сообщает информационный центр правительства региона.

Данный план был представлен на заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения и стал обязательным для исполнения.

Согласно данным Управления федеральной налоговой службы России, на 21 марта в регионе не зарегистрировано точек майнинга — мест, где используются технические средства для добычи цифровой валюты. При этом любой майнинг без соответствующей регистрации считается незаконным. Члены штаба подчеркивают, что серый майнинг может привести к перегрузкам сетей и даже к пожарам, поэтому необходимо принимать меры. Заместитель губернатора Павел Перевалов отметил, что при обнаружении фактов майнинга электроэнергия будет немедленно отключена, а нарушители обязаны будут возместить затраты на потреблённую энергию. Кроме того, им грозит административная и уголовная ответственность.