В Тюмени подготовили площадку под строительство первого объекта кампуса

В Тюмени готов участок под строительство гостиницы межвузовского кампуса, в ближайшее время его передадут концессионеру, сообщает информцентр правительства ТО.
"Рабочее выездное совещание провели на площадке будущего комплекса сотрудники Главного управления строительства Тюменской области с подрядной организацией. В центре внимания - организация и планирование строительных работ. Сейчас продолжается отсыпка соседних участков", - указано в сообщении.
Проект реализуется в рамках нацпроекта "Наука и университеты".
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