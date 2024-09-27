В Тюмени подготовили площадку под строительство первого объекта кампуса

10:20 27 сентября 2024
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В Тюмени готов участок под строительство гостиницы межвузовского кампуса, в ближайшее время его передадут концессионеру, сообщает информцентр правительства ТО.

"Рабочее выездное совещание провели на площадке будущего комплекса сотрудники Главного управления строительства Тюменской области с подрядной организацией. В центре внимания - организация и планирование строительных работ. Сейчас продолжается отсыпка соседних участков", - указано в сообщении.

 Проект реализуется в рамках нацпроекта "Наука и университеты".

 

 

 

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