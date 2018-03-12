Кинофестиваль "Ноль плюс" принимает заявки на участие

С 1 по 7 октября 2018 года в Тюмени состоится юбилейный V Международный фестиваль детского и семейного кино "НОЛЬ ПЛЮС".

До 15 мая ведется прием заявок на участие фильмов по категориям: полнометражное и короткометражное игровое кино, короткометражное анимационное кино, просветительское, образовательное и научно-популярное кино.

Как отмечают организаторы, с годами кинофестиваль становится масштабнее и интереснее, усиливается международное сотрудничество.

Так, в конце 2017 года кинофестиваль "НОЛЬ ПЛЮС" стал членом престижной международной организации – Европейской ассоциации детского кино ECFA.

В эту ассоциацию входит более 100 компаний из 36 стран мира. Она помогает строить эффективное взаимодействие с коллегами, делиться опытом работы с детьми, налаживать обмен программами между фестивалями детского, юношеского и семейного кино, получать новую информацию о киноновинках, объединяться для решения актуальных задач.

В рамках развития международного сотрудничества руководство фестиваля "НОЛЬ ПЛЮС" во второй раз приняло участие в работе Берлинского международного кинофестиваля и Европейского кинорынка EFM, а также впервые лично поучаствовало в состоявшейся во время Берлинале большой ежегодной встрече Европейской ассоциации детского кино ECFA. В итоге переговоров и встреч были достигнуты предварительные договоренности о сотрудничестве и взаимодействии с различными фестивалями детского и семейного кино как в Европе, так и в Азии.

Одним из источников обретения новых фильмов для показа на фестивале "НОЛЬ ПЛЮС" являются специальные программы Берлинале: для детей – "Generation Kplus" и подростков – "Generation 14plus" В прошлом, 2017 году, Гран-при конкурса "Generation Kplus" получила южно-корейская картина "Возвращение к себе", которая в итоге была приглашена для участия в фестивале в Тюмени, где получила главный приз в своей категории.

В течение всего года сотрудники фестиваля "НОЛЬ ПЛЮС" поддерживают общение с коллегами со всего мира, изучают информацию о киноновинках, смотрят фильмы, знакомятся с кинематографистами, посещают разные российские и международные мероприятия, обсуждают с яркими представителями профессионального сообщества возможности посещения Тюмени для участия в кинофестивале и делятся своими наработками. При содействии "НОЛЬ ПЛЮС" фильм Андрея Томашевского "Уроки выживания" был включен в конкурсную программу Китайского международного детского кинофестиваля, а "Падает вверх" Андрея Кима – в конкурс Международного фестиваля детского и юношеского кино в Пусане (Южная Корея).

Вместе с тем приоритетным направлением работы команды "НОЛЬ ПЛЮС" остается не продвижение отечественного кинематографа на зарубежные экраны, а поиск и отбор лучших лент как в России, так и за рубежом для показа детям в рамках своего смотра. Уже начался прием заявок на участие в юбилейном V Международном фестивале детского и семейного кино "НОЛЬ ПЛЮС". Одно из новшеств грядущего смотра – международный конкурс полнометражных фильмов. Раньше в данную конкурсную номинацию включались длинные фильмы только от российских производителей. Таким образом, теперь все четыре конкурсные программы "НОЛЬ ПЛЮС" включают отечественные и зарубежные ленты.

На смотре "Ноль Плюс" демонстрируются ленты, способствующие формированию созидательного мировоззрения детей и молодежи. Вход на все мероприятия свободный. Помимо киносеансов проходят мастер-классы опытных мастеров киноискусства, творческие встречи с конкурсантами, обсуждения фильмов, лекции и круглые столы, посвященные вопросам кинопедагогики.

Кинофестиваль "Ноль Плюс" является проектом одноименной программы, в рамках которой формируется фильмофонд познавательных фильмов, предоставляемых учителям российских школ для воспитательно-образовательной работы по согласованию с правообладателями. Для этих целей создано специальное мобильное приложение "Ноль Плюс", которое можно скачать в AppStore и GooglePlay. На данный момент разрабатывается целая платформа с онлайн-кинотеатром для родителей и каталогом фильмов для учителей.

"Ноль Плюс" организуется Фондом развития творчества "Жизнь и Дело" и Межрегиональной общественной организацией "Федерация современного искусства" при поддержке Правительства Тюменской области, Фонда президентских грантов, компании СИБУР в рамках благотворительной программы "Формула хороших дел".

Директором фестиваля является Николай Данн, исполнительный директор – Ирина Егорова, директор по связям с общественностью – Александр Школенко, программный директор – Алена Сычева, директор по региональному развитию – Вера Пахомчик.

Положение о конкурсе и подробную информацию о фестивале можно найти на официальном сайте или в соцсетях "ВКонтакте", Facebook и Instagram.