Тюмень за день: 4 октября

На тюменской остановке появилось электронное табло с прибытием автобусов

В Тюмени на остановочном комплексе "Тюменский индустриальный университет" появилось электронное устройство, отображающее прогнозное время подачи рейсовых автобусов. Пока проект пилотный, но в случае успеха такие табло могут появиться на главных транспортных узлах города к весне 2018 года.

"Конструктория" порадует участников игры розыгрышем призов

Семейная игротека "Конструктория" приглашает маленьких и больших тюменцев весело и познавательно провести время в эти выходные, а заодно принять участие в розыгрыше четырех конструкторов.

Любителей поэзии и музыки ждут в музее-усадьбе Колокольниковых

Литературно-музыкальная гостиная "Встреча с Надеждой" пройдет в музее-усадьбе Колокольниковых 5 октября, начало в 18:30. Свои произведения гостям представит лауреат областных и всероссийских конкурсов чтецов и публицистов Надежда Петрова, сообщили в пресс-службе музейного комплекса И.Я. Словцова.

Знаменитые спортсмены дадут мастер-класс юным тюменским боксерам

6 октября в спортивной школе "Прибой" (проезд Борцов Октября, 2а, корпус 1) состоится мастер-класс по боксу "Легенды спорта делятся опытом с молодежью".

Тюменские дачные автобусы переходят на зимнее расписание

С 9 октября в Тюмени сократится количество рейсов садоводческих маршрутов, а на 29 октября запланировано ежегодное закрытие садоводческих маршрутов. Большая часть дачных автобусов выйдет на линию в последний раз в этом сезоне. Тюменцам напоминают, что автобусы № 36, 97, 100, 120, 129, 135, 151, 156 продолжат курсировать до дач на протяжении всей зимы.