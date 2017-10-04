"Конструктория" порадует участников игры розыгрышем призов

Семейная игротека "Конструктория" приглашает маленьких и больших тюменцев весело и познавательно провести время в эти выходные, а заодно принять участие в розыгрыше четырех конструкторов.

Конструктория будет поделена на три игровых зоны. В одной участники будут собирать конструкторы, в другой будет располагаться самая длинная детская железная дорога площадью 100 кв. м. Так ребятам и взрослым будет предоставлена возможность не только перестраивать в течение двух дней общую схему железнодорожных путей, но и самые маленькие познакомятся с понятиями "стрелки", "депо", "вагон". В третьей зоне - мастер-классы. Здесь участники смогут поиграть в настольные игры, создать свой песочный магнит, вылепить картину из пластилина, задекорировать дом своей мечты, принять участие в танцевальной разминке.

Также на игротеке будут проходить благотворительные акции – "Добрая крышечка". Собранные пластиковые крышки потом пойдут на переработку, а вырученные средства будут переведены на счет благотворительного фонда "Ключ к жизни" в помощь тяжелобольным детям. Также пройдет акция "Посади свой кедр" - семьям будут выданы мешочки с кедровыми орешками и подробной инструкцией, как посадить дерево. В течение двух дней запланирована работа книжного детского обменника.

"Семейная игротека" состоится 7-8 октября, с 10:00 до 19:00, в СК "Строймаш", ул. Индустриальная, 49 А. Розыгрыши призов будут прохожить в 13:00 и в 17:00, а счастливчики унесут с собой четыре неповторимых и интересных конструктора. Билеты можно приобрести здесь.