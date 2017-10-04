Любителей поэзии и музыки ждут в музее-усадьбе Колокольниковых

Литературно-музыкальная гостиная "Встреча с Надеждой" пройдет в музее-усадьбе Колокольниковых 5 октября, начало в 18:30. Свои произведения гостям представит лауреат областных и всероссийских конкурсов чтецов и публицистов Надежда Петрова, сообщили в пресс-службе музейного комплекса И.Я. Словцова.

Лирика Надежды Петровой многогранна, не менее примечательна ее манера живых выступлений. В программе примут участие лауреат областных фестивалей бардовской песни, международного фестиваля армейской песни Павел Андреенко, а так же лауреат всероссийских конкурсов исполнителей народной песни Наталья Середа.

Стоимость билета на мероприятие – 150 рублей. Программа предназначена для детей от 12 лет. Запись и дополнительная информация по телефонам: +7(34-52) 46-27-67, 46-49-63.