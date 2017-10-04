Любителей поэзии и музыки ждут в музее-усадьбе Колокольниковых

11:00 04 октября 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
ng72.ru

Литературно-музыкальная гостиная "Встреча с Надеждой" пройдет в музее-усадьбе Колокольниковых 5 октября, начало в 18:30. Свои произведения гостям представит лауреат областных и всероссийских конкурсов чтецов и публицистов Надежда Петрова, сообщили в пресс-службе музейного комплекса И.Я. Словцова.

Лирика Надежды Петровой многогранна, не менее примечательна ее манера живых выступлений. В программе примут участие лауреат областных фестивалей бардовской песни,  международного фестиваля армейской песни Павел Андреенко, а так же лауреат всероссийских конкурсов исполнителей народной песни Наталья Середа.

Стоимость билета на мероприятие – 150 рублей. Программа предназначена для детей от 12 лет. Запись и дополнительная информация по телефонам: +7(34-52) 46-27-67, 46-49-63.

Теги: культура , литература , музей , музыка
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2017