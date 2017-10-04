Тюменские дачные автобусы переходят на зимнее расписание

С 9 октября в Тюмени сократится количество рейсов садоводческих маршрутов, а на 29 октября запланировано ежегодное закрытие садоводческих маршрутов. Большая часть дачных автобусов выйдет на линию в последний раз в этом сезоне. Тюменцам напоминают, что автобусы № 36, 97, 100, 120, 129, 135, 151, 156 продолжат курсировать до дач на протяжении всей зимы.

Актуальное расписание дачных маршрутов Тюмени можно уточнить по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722, на сайте tgt72.ru или в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт".