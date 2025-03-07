На тюменских дачах меняют провода

17:07 06 марта 2025
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В рамках масштабной ремонтной программы на 2025 год в садоводческих товариществах Тюмени СК "Восток" активно ведёт работы по модернизации инфраструктуры, в настоящее время специалисты проводят замену голого провода на самонесущий изолированный провод (СИП), что значительно повышает надежность и безопасность электроснабжения.

В частности, такие работы ведутся в СНТ "Строитель", "Факел", "Весна". В администрации города сообщили, что особое внимание уделяется замене дефектных опор на новые, способные выдерживать любые погодные условия и обеспечивать стабильное энергоснабжение.

Кроме того, в рамках ремонтной программы ведется непрерывная работа по установке новых трансформаторных подстанций, что позволит значительно увеличить мощность и надежность электроснабжения в СНТ. 

Меры направлены на создание более комфортных условий для садоводов.

Технологическое присоединение новых потребителей СНТ также проходит на постоянной основе.

Теги: администрация Тюмени , дачи , электроснабжение
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